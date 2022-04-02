У мусульман начался священный месяц Рамазан

2 апр. 10:20

Мусульмане всего мира встретили начало священного месяца Рамазан. Это девятый месяц лунного календаря, в дни которого представители ислама соблюдают пост. Они добровольно отказываются от всех вредных привычек, потребления еды, питья от рассвета до захода солнца, совершают благие дела и молитвы.

Месяц Рамазан имеет большое значение для всех мусульман. Именно в это время был ниспослан Священный Коран пророку Мухаммеду. Это месяц – самый почетный, месяц очищения, выспитания тела и воли. Пост является одним из пяти столпов ислама (наряду с верой в Аллаха, намазом, очистительной денежной выплатой - закят и паломничеством в Мекку – хадж).

Первые десять дней священного месяца приносят верующим милость и благодать Всевышнего, вторые – избавление от грехов, а третьи – спасение от огня ада. Кроме того, награда за хорошие поступки верующих увеличивается в несколько раз. В этом месяце наступает Ночь Предопределения– на 27 ночь месяца (в 2022 году она приходится в ночь на 28 апреля).

В этом году Рамазан начался в субботу 2 апреля 2022 года, первых намаз таравих был совершен накануне вечером, в пятницу 1 апреля. Священный месяц завершится 1 мая 2022 года, а уже на следующий день мусульмане отпразднуют Ураза-Байрам. В этот день они посещают близких, обмениваются подарками и устраивают праздничные застолья.

Коллектив "Вестника Кавказа" искренне поздравляет всех мусульман с началом Священного месяца Рамазан и желает, чтобы Всевышний принял все ваши посты и благие деяния.