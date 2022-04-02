Стало известно, чем опасен старый кефир 

2 апр. 10:11

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности старого кефира, который хранится более трех дней.

Она призвала людей с болезнями желудочно-кишечного тракта, россиян с индивидуальной непереносимостью, аллергией на молочный белок и водителей не пить трехдневный кефир. В остальных случаях она посоветовала обращать внимание на срок годности продукта, поскольку от него меняются свойства напитка, пишет Lenta.ru.

По словам врача, однодневный, молодой кефир можно давать даже младенцам. Однако позже бактерии все больше сбраживают сахар, что превращает напиток практически в уксус. Кефир становится кислым из-за того, что в нем формируется этанол. Именно поэтому его не стоит пить при гастрите, язве и панкреатите.

"Не стоит пить кефир и автомобилистам перед тем, как сесть за руль, поскольку количество этанола в крови может превысить допустимую норму", - добавила диетолог.