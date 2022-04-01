К 100-летию Расула Гамзатова о нем выйдет художественный фильм

1 апр. 23:44

В Дагестане предложили снять четырехсерийный художественный фильм к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова: инициатива была поддержана президентом Владимиром Путиным и прорабатывается с Министерством культуры РФ, - сообщили в пресс-службе главы региона.

"Мы получили поддержку президента, и сейчас это предложение прорабатывается с федеральным ведомством культуры", - цитирует пресс-служба главу региона Сергея Меликова, передает ТАСС.

Напомним, столетие со дня рождения поэта будет отмечаться в 2023 году, уже утвержден оргкомитет по организации празднования юбилея поэта. Ранее глава региона Сергей Меликов пригласил на него президента страны Владимира Путина.