Россиянин вошел в топ-10 лучших бойцов MMA в мире

2 апр. 8:38

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян вошел в десятку лучших по версии портала MMA Fighting. Список опубликован на сайте.

MMA Fighting обновил ежемесячный рейтинг лучших бойцов MMA в мире без учета весовых категорий. Лидером остается Камару Усман, известный по выступлениям в UFC. Второе место сохранил Исраэл Адесанья, третье - Фрэнсис Нганну.

Ян поднялся на 10-ю строчку, сместив Роберта Уиттакера. Через неделю ему предстоит титульный бой против Алджамэйна Стерлинга на турнире UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля.