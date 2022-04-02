Площадка инклюзивного фестиваля "Люди как люди" открылась в Дагестане

2 апр. 6:28

В национальном музее имени Алибега Тахо-Годи в Махачкале начала свою работу региональная площадка VI Всероссийского инклюзивного фестиваля "Люди как люди", приуроченного к Всемирному дню информирования об аутизме.

Участниками фестиваля стали дети воспитанники детского дома "Забота" и дети с ограничениями здоровья находящиеся на попечении родителей или опекунов.

"Для детей с ограниченными возможностями здоровья ведущие мастера и художники нашего музея проводят уникальные творческие мастер-классы по декоративно прикладным видам искусства", цитирует главу отдела развития музея Муслимат Халимбекова РИА Дагестан.

По ее словам, музей на регулярной основе проводит мероприятие для детей с ограничениями.