На Кубани заработает мобильный музей истории казачества

1 апр. 23:15

Пресс-служба администрации Краснодарского края сегодня сообщила о планах создать за счет Президентского фонда культурных инициатив мобильный мультимедийный музей истории кубанского казачества.

"Музей будет использовать технологии виртуальной реальности, что позволит повысить общий уровень знаний и интерес молодежи к историко-культурному наследию. Презентационные показы музея планируют проводить в образовательных учреждениях, на краевых, городских и станичных мероприятиях, военно-полевых сборах", - говорится в сообщении администрации, передает портал Юга.ру.

Также контент музея будут использовать в краснодарском мультимедийном музее "Россия - моя история".

Проект стал победителем Президентского фонда культурных инициатив. Его собираются реализовать в 2022 году, - сообщил вице-губернатор Александр Власов.

О более точных сроках не сообщается.