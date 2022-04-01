На Кубани заработает мобильный музей истории казачества

Пресс-служба администрации Краснодарского края сегодня сообщила о планах создать за счет Президентского фонда культурных инициатив мобильный мультимедийный музей истории кубанского казачества.
"Музей будет использовать технологии виртуальной реальности, что позволит повысить общий уровень знаний и интерес молодежи к историко-культурному наследию. Презентационные показы музея планируют проводить в образовательных учреждениях, на краевых, городских и станичных мероприятиях, военно-полевых сборах", - говорится в сообщении администрации, передает портал Юга.ру.
Также контент музея будут использовать в краснодарском мультимедийном музее "Россия - моя история".
Проект стал победителем Президентского фонда культурных инициатив. Его собираются реализовать в 2022 году, - сообщил вице-губернатор Александр Власов.
О более точных сроках не сообщается.