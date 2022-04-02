В Нур-Султане автобусы будут курсировать из крупных мечетей во время Рамадана

2 апр. 2:23

Глава управления по делам религии Нур-Султана Нурдаулет Альмуханов рассказал о работе властей в рамках подготовки к священному месяцу Рамадан, его слова приводит Zakon.kz.

Он отметил, что в городе действует 12 мечетей. Госорганы совместно с ДУМК проводят подготовительные работы.

Кроме того, весь месяц по ночам из крупных мечетей города - Хазрет Султан, Абу Наср аль-Фараби, Садуакас кажы Гылмани, Ырыскелди-кажы, Рахымқызы Раиса анна - будут курсировать автобусы .

Напомним, месяц Рамадан начнется 2 апреля и закончится 1 мая - пост продлится 30 дней. Праздник Ураза-Байрам будет отмечаться 2 мая.