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Европа охотится за туркменским газом 

Silk Road Briefing
Европа охотится за туркменским газом 

Европе придется поступиться некоторыми своими принципами, чтобы получить газ из Центральной Азии, а тем временем Россия и Китай будут следить, не развяжет ли Запад конфликт за энергетические ресурсы. К такому выводу приходит Silk Road Briefing.

Есть некоторая ирония в том, что Европейский союз обратился к Туркменистану в попытке диверсификации поставок природного газа. Хотя страна из практических побуждений нейтральна, в прошлом она была частью Советского Союза, поддерживает крепкие отношения с Россией и частично зависит от российской газовой экспертизы. Государство также представляет собой важный транзитный маршрут для китайской инициативы ”Один пояс - один путь”.

Натали Костелло, директор Консультативного комитета компании Trans Caspian Resources на форуме ”Нефть и газ Туркменистана” (OGT-2022) заявила, что сегодняшняя ситуация на рынке вынуждает многие страны пересмотреть свои взгляды в отношении энергетической безопасности. 

Туркменские СМИ пишут, что Туркменистан ведет переговоры с Азербайджаном, Турцией, Грузией и ЕС по поводу возможности строительства газопровода мощностью 10-30 млрд кубометров в год. Это примерно эквивалентно одной ветке приостановленного проекта ”Северный поток-2” (мощность каждой из веток которого составляет 27,5 млрд кубометров газа в год). 

Общие запасы газа в Туркменистане составляют 50 трлн кубометров. Проект, разрабатываемый компанией Trans Caspian Resources, предусматривает поставку туркменского газа в Азербайджан, далее на Южный Кавказ, в Турцию и другие страны, которым необходим энергоресурс, в том числе и испытывающим дефицит государствам ЕС. 

Реализация проекта Trans-Caspian Interconnector, по оценкам, займет около 4 месяцев и потребует инвестиций в размере $400 млн. Проект будет развиваться на базе инфраструктуры, котроая уже доступна в Туркменистане и Азербайджане на Каспийском море. 

Проект Trans-Caspian Interconnector обеспечит поставку туркменского природного газа в Азербайджан, далее в Закавказье, Турцию и другие страны в объеме 10-12 млрд кубометров в год. 

Компания Trans Caspian Resources представила своей проект Trans-Caspian Interconnector в 2021 году. Он менее масштабный по сравнению с Транскаспийским трубопроводом из Туркменистана в Азербайджан. 

Таким образом, вполне возможна будущая конкуренция между Востоком и Западом за Туркменистан, который также является участником газопровода Туркменистан—Афганистан-Пакистан-Индия. Туркменистан также поставляет газ через Иран и Турцию. 

Со времени обретения независимости в 1991 году Туркменистан выбрал для себя определенного рода изоляцию, предпочитая не присоединяться к региональным торговым инициативам, хотя стал наблюдателем в ШОС. С 1991 года Ашхабад сотрудничает с Москвой и Пекином и развивается как транзитный узел между Азией и Европой. В создании необходимой инфраструктуры Туркменистану помогают Россия и Китай, способствуя раскрытию экономического потенциала страны. На прошлой неделе первый грузовой поезд, связывающий Туркменистан и Китай, прибыл в провинцию Синьцзян. Торговля с западом через порт Туркменбаши на Каспийском море тоже развивается. Объемы контейнерных перевозок из Азии через Туркменистан и далее в Европу вырос на 100% в 2021 году. С учетом развития обходящих Россию южных маршрутов в Европу через казахский и туркменский порты на Каспийском море, а также через азербайджанский Бакинский порт в направлении турецкого и грузинского портов на Черном море, торговля может вырасти еще больше.

Тем не менее к ЕС есть вопросы. Дело в том, Запад обвиняет Туркмению в отсутствии демократических институтов, нарушении прав человека и ограничении свободы СМИ, не говоря уже о проблемах с прозрачностью. Ашхабад вряд ли отреагирует положительно на попытки навязать ”западные ценности” своему государству с богатой тысячелетней культурой. 

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