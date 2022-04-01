США добавили в санкционный список 120 юрлиц из России и Беларуси

1 апр. 21:52

Власти США ввели новые санкции против России, а также против Беларуси. Об этом сообщает американский Минторг.

В "черный список" включены еще 120 российских и белорусских юридических лиц и структур, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами.

"В соответствии с определением правительства США, действия данных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны", - цитирует документ РИА Новости.

Ранее в Белом доме заявляли, что включение в данный перечень говорит о том, что "данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии" - а в ней в большинстве случаев им откажут.

Среди внесенных в санкционный список - КГБ Беларуси, спецподразделение КГБ "Альфа" и внутренние войска МВД Беларуси.

Что касается юрлиц из России, то они попали в черный список за закупки запрещенной экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации.