Кто покупает российскую сырую нефть и кто прекратил

Австралия, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты ввели прямые запреты на покупку российской нефти после специальной военной операции Москвы на Украине, но Европейский Союз по-прежнему разделен. 27 членов блока ЕС не смогли договориться об эмбарго, при этом Германия предостерегает от поспешных шагов, которые могут привести к рецессии в экономике, а некоторые страны, такие как Венгрия, выступают против любых запретов. Однако Германия, как и Польша, намерена к концу этого года постепенно прекратить импорт российской нефти.

The Economic Times отмечает, что экспорт российских нефтепродуктов из черноморского порта Туапсе в марте составил половину от запланированного, упав до 738 тыс. тонн из-за отсутствия европейских покупателей. Между тем, Индия и Китай продолжают покупать российскую нефть. Индию привлекли скидки после западных санкций в отношении российских компаний, с конца февраля страна закупила не менее 13 млн баррелей российской сырой нефти. Это по сравнению с примерно 16 млн баррелей за весь 2021 год.

Ниже представлены нынешние и бывшие покупатели российской нефти (в алфавитном порядке):

Не отказались от российской нефти

HELLENIC PETROLEUM

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Греции потребляет около 15% российской нефти. Ранее в этом месяце компания получила дополнительные поставки из Саудовской Аравии.

HINDUSTAN PETROLEUM

Согласно торговым источникам, на прошлой неделе индийский государственный нефтеперерабатывающий завод закупил 2 миллиона баррелей российской нефти Urals для отгрузки в мае.

INDIAN OIL CORP

По сообщению торговых источников, 23 марта крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии купил З миллиона баррелей нефти Urals для майской поставки из Витола. Это уже вторая покупка нефти Urals с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Компания имеет контракт с Роснефть, который дает ей возможность купить до 2 миллионов тонн уральской нефти, что эквивалентно примерно 15 миллионам баррелей в 2022 году.

ISAB

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Италии, принадлежащий швейцарской компании Litasco SA, которая находится под контролем Лукойла, перерабатывает российскую и нероссийскую нефть.

LEUNA

Не имеющий выхода к морю нефтеперерабатывающий завод Leuna в восточной Германии, контрольный пакет акций которого принадлежит TotalEnergies, также получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба".

MIRO

На российскую нефть по-прежнему приходится около 14% потребления крупнейшего НПЗ Германии Miro, 24% которого принадлежит Роснефти.

MOL

Венгерская нефтяная группа, управляющая тремя нефтеперерабатывающими заводами в Хорватии, Венгрии и Словакии, продолжает покупать российскую нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба", а также нефтепродукты. Венгрия выступает против санкций в отношении российской нефти и газа.

NAYARA ENERGY

Индийский частный нефтеперерабатывающий завод, частично принадлежащий российской Роснефти, приобрел российскую нефть после годичного перерыва, купив около 1,8 млн баррелей нефти марки Urals у трейдера Trafigura.

NEFTOCHIM BURGAS

Болгарский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании «Лукойл» продолжает перерабатывать российскую нефть. На долю потребления завода приходится около 60% российской нефти.

PCK SCHWEDT

Немецкий нефтеперерабатывающий завод РСК Schwedt, 54% которого принадлежит Роснефти, получает сырую нефть по нефтепроводу "Дружба".

PERTAMINA

Индонезийская государственная энергетическая компания РТ Pertamina рассматривает возможность покупки сырой нефти из России, так как она ищет нефть для недавно модернизированного нефтеперерабатывающего завода.

ROTTERDAM REFINERY

Exxon Mobil отказалась комментировать, использует ли голландский нефтеперерабатывающий завод в Роттердаме российскую сырую нефть.

ZEELAND REFINERY

Голландский нефтеперерабатывающий завод, на 45% принадлежащий Лукойлу, отказался комментировать, использует ли он российскую сырую нефть.

Отказались от российской нефти

ВР

Британский нефтяной гигант, который отказывается от своей доли в Роснефти, не будет заключать новых сделок с российскими субъектами для погрузки в российских портах, если только они не "необходимы для обеспечения безопасности поставок".

ENEOS

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии прекратил закупать сырую нефть из России, в то время как некоторые грузы, подписанные в соответствии с предыдущими соглашениями, прибудут в Японию еще в апреле.

ENI

Энергетическая группа, 30,3% которой принадлежит правительству Италии, приостанавливает закупки российской нефти. Российская нефть не будет использоваться на немецком нефтеперерабатывающем заводе Bayernoil, в котором Eni и Rosneft имеют доли.

EQUINOR

Крупнейшая в Норвегии энергетическая компания прекратила торговлю российской нефтью, поскольку сворачивает свою деятельность в стране.

GALP

Португальская нефтегазовая компания приостановила все новые закупки нефтепродуктов из России или российских компаний.

GLENCORE

Мировая горнодобывающая и торговая компания, которой принадлежит 0,57% акций Роснефти, заявила, что будет продолжать выполнять свои обязательства по ранее подписанным контрактам, но не будет вступать в какие-либо новые торговые операции в отношении товаров российского происхождения, если только не будет указано соответствующими государственными органами.

NESTE

Финская нефтеперерабатывающая компания имеет российские нефтяные контракты до конца года, но не заключает никаких новых соглашений о поставках.

PKN Orlen

Крупнейший польский нефтеперерабатывающий завод не закупал уральскую нефть на спотовом рынке с начала российской спецоперации в Украине, сообщила компания в пятницу, когда приобрела нефть из Норвегии.

Однако компания, работающая на нефтеперерабатывающих заводах в Литве, Польше и Чехии, закупает сырую нефть по ранее подписанным долгосрочным контрактам с российскими Роснефть и Татнефть.

PREEM

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Швеции, принадлежащий саудовскому миллиардеру Мохаммеду Хусейну Аль-Амуди, приостановил новые заказы на российскую нефть, на которые приходилось около 7% закупок, заменив их баррелями из Северного моря.

REPSOL

Испанская компания прекратила закупать российскую нефть на спотовом рынке.

SHELL

Крупнейший в мире нефтяной трейдер прекратит покупать российскую нефть и постепенно свернет свое участие во всех российских углеводородах.

TOTAL ENERGIES

Французская нефтегазовая комания не будет подписывать новые контракты, обещая прекратить закупку российской сырой нефти и нефтепродуктов к концу этого года.

VARO ENERGY

Швейцарский нефтеперерабатывающий завод, которому принадлежит 51,4% немецкого НПЗ Bayernoil, заявил, что не планирует заключать новые сделки по покупке российской нефти.