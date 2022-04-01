Наркопритон на съемной квартире ликвидировали в Махачкале

1 апр. 21:48

Организатор наркопритона задержан в Махачкале, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Местный житель 27 лет организовал и содержал притон для употребления наркотиков в съемной квартире.

"Установлено, что подозреваемый предоставлял временное жилье 30-летней махачкалинке для потребления запрещенных веществ", - пояснили в полиции.

В квартире были найдены посуда и предметы для потребления наркотиков и наркотик растительного происхождения.

И организатор притона, и женщина были доставлены в отдел полиции.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).