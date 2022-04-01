Ставрополье примет шестой фестиваль по трейлранингу

1 апр. 22:28

Уже завтра в Кавминводах на Ставрополье стартует двухдневный фестиваль по трейлранингу (бегу по природному рельефу) "Бештаугорский крест", на который соберутся туристы из разных регионов России, - сообщают организаторы мероприятия.

"Фестиваль проводится на склонах горы Бештау, господствующей вершины Кавминвод. С нее открываются прекрасные виды, на горы и города курортного региона, Главный кавказский хребет и Эльбрус. В фестивале примут участие спортивные туристы и любители активного отдыха из более 40 регионов страны", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Завтра, в субботу, пройдут два забега - "Бештаугорский Траверс" длиной 14,5 км, включающий прохождение трех вершин Бештау и спуск через участок Орлиные скалы с видовой площадкой, и "Бештаугорский Лайт" - 8,5-километровый забег с перепадом высот 840 м.

Послезавтра, в воскресенье, пройдет главный старт по трассе "Бештаугорский Крест", маршрут пройдет через все пять вершин горы Бештау, высшая из которых – 1,4 тыс м. Дистанция - 16,6 км, перепад высот 2 тыс м. Также пройдут детский забег и забег для любителей скандинавской ходьбы.