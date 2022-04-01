В КБР вырастили миллион фруктовых саженцев для регионов России

1 апр. 22:14

Кабардино-балкарские садоводы не только полностью обеспечивают себя саженцами плодовых деревьев, но и отправили миллион саженцев в другие регионы и готовы наращивать объемы для замещения импортного материала, - сообщил министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев.

"В Кабардино-Балкарии налажено собственное производство высококачественного посадочного материала, что значительно уменьшает затраты на закладку многолетних насаждений, и самое главное - снижает зависимость от импортных поставок. Потребность республики в посадочном материале составляет в среднем 3,5 млн саженцев, мы полностью перекрываем свои потребности за счет собственного производства, а также саженцы, выращенные в КБР, успешно используются в качестве посадочного материала в ряде субъектов России", - рассказал Сижажев, передает ТАСС.

На сегодняшний день в республике работает 15 сертифицированных хозяйств по выращиванию саженцев, годом ранее они вырастили 4,5 млн штук саженцев. Министр заверил, что работа по наращиванию объемов производства отечественного посадочного материала в республике продолжится: в текущем году производство саженцев планируется довести до пяти млн штук.