В Грозном заработал Центр поддержки сельской молодежи

1 апр. 21:48

В столице Чечни при поддержке Фонда президентских грантов открылся центр компетенции, который займется профориентацией проживающих в сельской местности молодых людей.

"Центр будет располагаться в Грозном, потому что это удобно с точки зрения логистики, но мы будем работать в сельских районах, ничто не заменит живого общения с молодежью. Центр компетенции предоставляет для молодежи компьютеры с выходом в интернет, коворкинг-зону, площадку для проведения мероприятий, квалифицированную помощь по различным направлениям жизнедеятельности в сельских территориях", - рассказал председатель регионального отделения союза и автор Султан Галбацов, передает ТАСС.

Прежде всего центр будет оказывать поддержку в профориентации молодежи с упором на IT-специальности и востребованные в сельском хозяйстве профессии. Его ключевыми партнерами являются министерство региона по делам молодежи и Чеченский государственный педагогический университет.

На создание центра было направлено более 1,5 млн рублей, при этом более трети от суммы вложило региональное отделение Российского союза сельской молодежи (РССМ).