Российские вузы перенесут свой контент из YouTube в Rutube

1 апр. 21:29

Минобрнауки РФ попросило вузы перенести свой контент с YouTube на сервисы VK.Video и Rutubе, соответствующее письмо разместил на своем сайте Юго-Западный государственный университет.

"Департамент координации информационной и просветительской деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) своего аудиовизуального контента с видеохостинга Youtube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года", - говорится в письме, передает РИА Новости.