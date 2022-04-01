На АЗС в Дагестане взорвался газ, есть пострадавшие

1 апр. 21:17

Дагестанские полицейские устанавливают причину взрыва газовоздушной смеси, прогремевшего сегодня на автозаправке в Дербентском районе Дагестана.

"Сегодня на АЗС около села Сабнова произошел хлопок газовой смеси во время заправки автомобиля "Форд". В результате произошедшего пострадали двое 24-летних мужчин", - сообщает МВД республики, передает "Интерфакс".

Пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как критическое. Предположительной причиной произошедшего стала неисправность газобалонного оборудования.