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На АЗС в Дагестане взорвался газ, есть пострадавшие

На АЗС в Дагестане взорвался газ, есть пострадавшие

Дагестанские полицейские устанавливают причину взрыва газовоздушной смеси, прогремевшего сегодня на автозаправке в Дербентском районе Дагестана.

"Сегодня на АЗС около села Сабнова произошел хлопок газовой смеси во время заправки автомобиля "Форд". В результате произошедшего пострадали двое 24-летних мужчин", - сообщает МВД республики, передает "Интерфакс".

Пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как критическое. Предположительной причиной произошедшего стала неисправность газобалонного оборудования.

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