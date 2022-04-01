ЕСПЧ решил не рассматривать жалобу Саакашвили

1 апр. 20:58

Европейский суд по правам человека вычеркнул из списка рассматриваемых дел жалобу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по его лечению в пенитенциарной системе. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили

"По оценке Страсбургского суда в этом деле нет какого-либо особого обстоятельства, из-за которого следовало бы дополнительно изучить данный вопрос", - цитирует его "Интерфакс".

Замглавы Минюста обратил особое внимание на то, что решение Страсбургского суда в очередной раз подтверждает: нарушений по лечению и отношению к осужденному допущено не было, его интересы полностью защищены.

Напомним, ранее в жалобе в Страсбургский суд утверждалось, что неквалифицированное лечение в пенитенциарной системе вызвало у оппозиционера новые болезни и обострение прежних. Адвокаты Саакашвили также утверждали, что на него в тюрьме оказывалось психологическое и физическое воздействие.