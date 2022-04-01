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ЕСПЧ решил не рассматривать жалобу Саакашвили

ЕСПЧ решил не рассматривать жалобу Саакашвили

Европейский суд по правам человека вычеркнул из списка рассматриваемых дел жалобу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по его лечению в пенитенциарной системе. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили

"По оценке Страсбургского суда в этом деле нет какого-либо особого обстоятельства, из-за которого следовало бы дополнительно изучить данный вопрос", - цитирует его "Интерфакс".

Замглавы Минюста обратил особое внимание на то, что решение Страсбургского суда в очередной раз подтверждает: нарушений по лечению и отношению к осужденному допущено не было, его интересы полностью защищены.

Напомним, ранее в жалобе в Страсбургский суд утверждалось, что неквалифицированное лечение в пенитенциарной системе вызвало у оппозиционера новые болезни и обострение прежних. Адвокаты Саакашвили также утверждали, что на него в тюрьме оказывалось психологическое и физическое воздействие.

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