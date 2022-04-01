"Черные коллекторы" могут попасть под машину правосудия

1 апр. 20:44

В России могут серьезно осложнить жизнь недобросовестным коллекторам – в Госдуму внесен доработанный проект об уголовной ответственности за угрозы и насилие против граждан: им будет грозить штраф и до 10 лет тюремного заключения, - сообщила пресс-служба комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Первая версия законопроекта была внесена в палату в марте 2021 года: согласно ей за угрозы и насилие против граждан со стороны коллекторов грозил штраф до 500 тыс рублей или до 5 лет тюрьмы, а если подобное нарушение совершено группой лиц, наказание увеличивалось до 12 лет заключения. Однако профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал доработать инициативу, - передает РИА Новости.

В новой редакции документа максимальное наказание за подобные действия предполагает до 10 лет лишения свободы. Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ и статью 150 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В ведение уголовной ответственности за подобные деяния должно обеспечить превентивную защиту интересов граждан, в том числе и родственников, соседей и сослуживцев должников, которые подвергаются преследованиям со стороны "выбивателей долгов", зачастую использующих методы, опасные для жизни и здоровья людей.