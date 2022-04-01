Более 600 человек стали жертвами ДТП в праздники в Иране

1 апр. 20:39

В автокатастрофах во время праздничных выходных после Новруза в Иране погибли 663 человека, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

В этом году количество жертв на 23% меньше, чем было в праздники годом ранее, уточняет ТАСС.

Напомним, по иранскому календарю 30-е число месяца Эсфанд (20 марта) - это последний день года, после которого в стране начинаются пятидневные праздничные выходные, а некоторые учреждения, в том числе школы и университеты, отдыхают две недели. Обычно в этот период жители Ирана отправляются в путешествие за рубеж или внутри страны.