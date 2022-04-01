София высылает первого секретаря посольства России

1 апр. 20:34

Болгарские власти объявили персоной нон грата первого секретаря посольства России в Софии, - сообщил советник-посланник Филипп Воскресенский.

"Вечером был вызван в МИД Болгарии, где получил ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря нашего дипломатического представительства, который, по заявлениям болгарской стороны, якобы занимался деятельностью, несовместимой со своим дипломатическим статусом. Никаких доказательств нам не предоставили. Дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть страну", - цитирует собеседника ТАСС.

Ранее сегодня прокуратура Болгарии официально уведомила министра иностранных дел Теодору Генчовскую о нерегламентированной разведывательной деятельности, которой якобы занимался один из российских дипломатов. Утверждалось, что подозреваемым является первый секретарь посольства РФ.