Власти Северной Осетии назвали лучших педагогов года

1 апр. 20:09

По итогам региональных конкурсов в Северной Осетии назвали лучших учителей и воспитателей года, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Северной Осетии подвели итоги региональных конкурсов профессионального мастерства: "Учитель года России - 2022", "Воспитатель года России - 2022" и "Педагогический дебют", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Титул "Учитель года" присужден учителю изобразительного искусства гимназии "Диалог" Галине Хабалоновой. Победительнице вручен сертификат на сумму 1,5 млн рублей.

В конкурсе "Воспитатель года" победила воспитатель детского сада № 107 Владикавказа Анна Дзукаева. Ее приз составил 200 тыс рублей.

В конкурсе "Педагогический дебют" победил учитель физики школы № 108 города Моздок Марат Дряев, он тоже получил приз в 200 тыс рублей.

"Необходимо и дальше повышать доходы работников отрасли образования, расширять меры стимулирования. Успехов в педагогическом деле и в жизни", - сказал на торжественной церемонии награждения премьер-министр республики Борис Джанаев.