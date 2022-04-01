Отправлен в отставку арестованный армянский министр

1 апр. 19:54

Армянский министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян официально снят от должности, такой указ подписал президент Ваагн Хачатрян.

Накануне суд избрал для Пилояна меру пресечения в форме ареста - предположительно, на два месяца, пишет Sputnik Армения.

Напомним, обвиняемыми по масштабному коррупционному делу проходят еще восемь фигурантов, еще десять пока имеют статус подозреваемых.

Предварительное следствие установило, что Пилоян при содействии помощника получил крупную взятку от компании, сотрудничающей с ведомством. При обыске в кабинете помощника нашлись оружие и боеприпасы.