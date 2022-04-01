Первая в мире назальная вакцина от коронавируса зарегистрирована в России

1 апр. 19:47

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную антикоронавирусную вакцину, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Препарат был создан НИЦЭМ им. Гамалеи, как и "Спутник V", он состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов. Вакцина вводится с помощью распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

Такое введение "формирует гуморальный (увеличение титров антител IgA в крови и носовых секретах, антител IgG, вируснейтрализующих антител в крови) и клеточный иммунный ответ к инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2".

Вакцину можно применять у лиц в возрасте 18 лет и старше.