Биполярное расстройство Михаила Делягина

С начала XXI века экономист и политолог Михаил Делягин, получивший известность благодаря планомерному и чрезвычайно интенсивному пиару, никогда не скрывал своего оппозиционного настроя в отношении российской власти, при этом его заявления всегда были, как бы это помягче выразиться, - с чудинкой.

В 2002 году он утверждал, что в стране нарастает насилие и страх, который превращается в фобии, расшатывающие психику людей. С 2005 года призывал добиваться отставки Владимира Путина с поста президента всеми доступными методами. В апреле 2013 года проснулся с четким ощущением того, что нужно бежать из России, но почему-то остался. В 2016-ом Делягина окончательно "понесло": комментируя извинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед Путиным, он неожиданно призвал Кремль урегулировать нагорно-карабахский конфликт в пользу Армении. Логическая цепочка была такова: нужно выставить Анкаре жесткие условия и включить в них требование "повлиять на Азербайджан, чтобы тот признал потерю Нагорного Карабаха".

На этом попытки Делягина сорвать усилия, предпринимаемые Россией по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном не закончились. Кульминационным моментом деградации некогда неплохого эксперта, ставшего даже заместителем председателя думского комитета по экономической политике, оказалось его недавнее предложение нанести ядерный удар по нефтяной инфраструктуре Азербайджана из-за ситуации на азербайджанских же землях, где временно дислоцированы российские миротворцы. Это заявление тут же раскритиковали российские официальные лица – и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и официальный представились МИД РФ Мария Захарова, и зампред комиссии по вопросам депутатской этики Госдумы Николай Арефьев, и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов... Все они заявили, что слова депутата не отражают официальную позицию России, а Азербайджан объявил Делягина в международный розыск по линии Интерпола с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тот факт, что не старый еще человек, буквально на днях отметивший своей 54-летие, озвучил столь абсурдное заявление, заставило многих сомневаться в его адекватности. Однако, справедливости ради стоит сказать, что в отношении поддержки армянских националистов Делягин проявляет несвойственное ему постоянство, в остальных же вопросах его поведение похоже на биполярное расстройство.

Вернемся в 2002 год, о котором шла речь в начале статьи. Тогда многие не поняли, как Делягин оказался помощником российского премьера Михаила Касьянова, правительство которого ранее обвинял во всех грехах. Позднее Делягина упрекали в том, что он пытался сотрудничать и с либералами, и с правыми националистами, а также в том, что он потворствует устроению цветной революции в России и готов перенести на ее почву ливийский сценарий. Но мысли о цветной революцией у Делягина тоже как-то не оформились, поскольку тогда он уже пытался маневрировать между либеральной и левоцентристской позициями.

Пророка из Делягина тоже не вышло: некоторые его прогнозы сбывались, другие, самые мрачные, – нет. Причем последние зачастую сводились к неизбежным кризисам, которые должны закончиться "кровавым хаосом". Вспомним, его прогноз начала 2000-х: "Проблема даже не в том, что нами правит Сталин, а в том, что нами правит очень маленький Сталин, который не способен даже выработать стратегию и решить, куда он хочет вести страну. А потому в 2003-2005 годах страну ждет жесточайший кризис и военно-полицейский режим".

Был бы у власти Сталин, вряд ли Делягину такие заявления сошли бы с рук, как и другие эпатажные выпады в сторону Путина: "Президент находится в состоянии стратегического пата. Он собрал вокруг себя команду ультралибералов, которые делают реформы только за счет населения. Идеология людей у власти не изменилась с 1992 года". Или, например, такое: "Путин – безнадежный политик. Помочь ему нельзя, он обречен. Он затягивает страну в новое Смутное время. Чем раньше он уйдет в отставку, тем менее разрушительным будет системный кризис… Путин должен уйти, пока не поздно".

С 2020 года Делягин нашел новую золотую жилу для самопиара, выступая как ярый антиваксер, а когда пандемия была объявлена оконченной, он снова вспомнил о Южном Кавказе, причем не только с экрана телевизора призвав задуматься о "применении тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана", но и запустив соответствующий опрос в своем официальном Телеграм-канале. Очень скоро Делягин принес извинения за свои слова, но слово – не воробей, хотя бы и сказанное ради шоу. Сейчас Делягин обладает депутатской неприкосновенностью, но с этих пор вряд ли кто-то будет серьезно относиться к нему, хотя он очень старается, например, поддерживая российскую спецоперацию на Украине. Возможно, таким образом Делягин пытается избавиться от шлейфа "врага России", обретенного за последние два десятилетия.