Губернатор Белгородской области: пожар на нефтебазе локализован

1 апр. 19:33

Сотрудники МЧС локализовали пожар на нефтебазе в Белгороде, - заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Локализация пожара завершена. До конца дня сотрудниками МЧС будет устранено открытое горение. Сразу после этого жители смогут вернуться в свои дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

"Осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Была нарушена линия электропередачи. ...В Ясных Зорях обстановка спокойная, от хлопка повреждено одно окно в жилом доме", - написал он, уточнив, что в обоих селах пострадавших нет.

Гладков добавил, что линия электропередачи в Никольском уже восстановлена, а поврежденный жилой дом в Ясных Зорях будет восстановлен в кратчайшие сроки.