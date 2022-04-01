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Крым из-за старта турсезона просит не распределять на полуостров беженцев

Крым из-за старта турсезона просит не распределять на полуостров беженцев

Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины, которых рассчитывали разместить в Крыму, могут быть перераспределены в другие регионы России, - следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым сообщает о том, что в Республике Крым в связи со сложившейся ситуацией ожидается туристический сезон с максимальным заполнением объектов санаторно-гостиничного комплекса, и просит не рассматривать выделения квот на Республику Крым", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления о внесении изменений в распределение беженцев по субъектам РФ, передает "Интерфакс".

Предыдущая версия постановления предусматривала, что Крым примет 4788 беженцев.

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