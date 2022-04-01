ЕС и Китай не сошлись по Украине

1 апр. 18:50

Саммит Евросоюз - Китай, прошедший 1 апреля в онлайн-формате, длился 3,5 часа.

В нем приняли участие верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Китай представлял премьер Госсовета Ли Кэцян, а ближе к концу встречи была проведена отдельная рабочая сессия, на которой выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

Выступая на итоговой пресс-конференции, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС и КНР "открыто и честно обменялись противоположными взглядами" по ситуации вокруг Украины. Она отметила, что происходящее на Украине - это глобальная проблема, а не проблема одной Европы.

Глава Евросовета Шарль Мишель отказался отвечать на вопрос о том, какую позицию занимает Китай в вопросе санкций против России, подчеркнув что "не может выступать представителем КНР". В то же время он сообщил, что Брюссель ожидает, что Пекин будет, "если не поддерживать, то хотя бы не помогать обходить санкции".

ЕС призвал Китай способствовать скорейшему урегулированию ситуации на Украине. По словам Мишеля, КНР выразила готовность "продолжать работать ради мира и безопасности".