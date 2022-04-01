Ролики и видео блогеров будут показывать в кино в России

1 апр. 18:52

Ролики, сделанные блогерами, будут показывать в сети кинотеатров "Каро" с 4 апреля в рамках проекта "Видеоблогеры в кино", такое сообщение распространила пресс-служба сети.

"В свете последних событий, связанных с ограничением монетизации во многих популярных каналах для пользователей из России, мы в "Каро" хотим поддержать блогерское сообщество и приглашаем ведущих блогеров из столицы и регионов к сотрудничеству", - цитирует вице-президента сети по управлению маркетингом, кафе и кинобарами Ольгу Проскурякову ТАСС.

По ее словам, показы можно будет проводить в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Самаре, Сургуте, Новосибирске и Калининграде, причем в различных форматах: эксклюзивные показы, мини-прокаты видео и влогов.

Первым участие в проекте примет YouTube-канал "Чикен карри": 4 апреля эпизод комедийного шоу "Подземелья Чикен карри" можно будет посмотреть в киноцентре "Октябрь".