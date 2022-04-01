Схрон с оружием нашли в заброшенном доме у железной дороги в Алматинской области

1 апр. 18:32

Тайник с оружием нашли полицейские на перегоне одной из станций в Алматинской области, об этом рассказали в департаменте полиции на транспорте МВД Казахстана.

Схрон был обнаружен на станции Алматы-1, а точнее на перегоне Шамалган - Жынгылды, в заброшенном доме, в пяти метрах от рельсов. В нем лежали гладкоствольное оружие "Форд 500" 12 калибра (номера стерты), 60 патронов, бронежилет и радиостанция "Хиотей", пишет Sputnik Казахстан.

"Оружие и боеприпасы были замотаны в одеяло, все присыпано мусором и песком", - поведал начальник департамента полиции на транспорте МВД Онал Бекиев.

Ведется досудебное расследование по ст.287 Уголовного кодекса (Незаконное хранение оружия и боеприпасов), устанавливаются создатели схрона, вещественные доказательства направлены на экспертизу.