Россияне могут остаться без севастопольских мидий

1 апр. 18:31

Крупнейшая в Севастополе ферма мидий - ООО "Центр морских пищевых ресурсов" (ЦМПР) - может потерять урожай из-за запрета на выход в Черное море, - сообщил гендиректор предприятия, председатель ассоциации мореводов Азово-Черноморского бассейна Сергей Татко.

"Мы уже второй месяц не можем выйти в море. Для нашего предприятия это очень опасно, и грозит потерей урожая. Мидия, набирая вес, может опуститься на дно, соответственно, она "оботрется", и произойдет осыпание", - рассказал Татко, предположив, что мидии могут опуститься в течение двух недель, передает "Интерфакс".

Ферма находится в 1 миле от берега на площади 144 га. Урожай оценивается в небывалые ранее 100 т. У предприятия уже не осталось продукции на реализацию, пришлось закрыть его магазины.