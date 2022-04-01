Соцопрос: россияне ждут роста цен и адаптируются к инфляции

1 апр. 18:03

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) по заказу Банка России провел соцопрос об ожиданиях россиян относительно цен на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги.

"Примерно 82% опрошенных россиян заявили, что в той или иной степени в следующем месяце стоит ожидать повышения цен.41% опрошенных заявили, что цены вырастут очень сильно, 33% - вырастут умеренно, 8% - незначительно, 4% - не изменятся и 12% снизятся", - говорится в материалах опроса, передает РИА Новости.

Примерно 57% опрошенных уже заявили о сильном росте цен на продукты товары и услуги за прошлый месяц, а 29% отметили "умеренный рост". 40% россиян уверены, что цены уже выросли на мясо и птицу, 38% - на сахар и соль, 37% - на молоко и молочную продукцию, 33% - на фрукты и овощи, 32% - на яйца, 31% - на крупы и макароны.

Отдельно социологи выяснили, что жители России начали делать за последний месяц, адаптируясь к инфляции, из того, что не делали раньше. Так, 23% начали покупать более дешевые продукты и товары, 17% - покупать реже или отказываться от некоторых продуктов питания, товаров, услуг и развлечений, 14% - искать более высокооплачиваемую работу и подработку, а 12% - покупать продукты впрок.