США полностью уничтожат свое химическое оружие к осени 2023 года

1 апр. 17:58

США уничтожили из своего арсенала химического оружия 98% химических агентов. Об этом помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Дебора Розенблум сообщила в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Она подтвердила, что уничтожение химоружия идет по плану и завершится осенью следующего года, как это и планировалось ранее.

"Мы находимся на пути к завершению уничтожения всего унаследованного запаса химического оружия США к запланированным срокам - сентябрю 2023 года", - цитирует Розенблум ТАСС.