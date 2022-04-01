Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

1 апр. 17:53

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Президент России выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров российских и украинских представителей. Даны также принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса", - сказано в нем.

В ходе обсуждения гуманитарных вопросов в контексте ведущейся военной спецоперации по защите Донбасса турецкий лидер выразил благодарность за оказанную по линии Минобороны РФ помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий.

Президенты также коснулись тематики развития двустороннего сотрудничества, условились о дальнейших контактах.