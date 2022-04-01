Чавушоглу: рост мировой экономики погубили антироссийские санкции

1 апр. 17:50

Жесткие антироссийские западные санкции разрушили прогнозы о росте мировой экономики, - заявил сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В момент, когда якобы уже стала ослабляться волна пандемии, началась российская спецоперация на Украине. Очень жесткие санкции против России разрушили прогнозы о росте мировой экономики. Сейчас у различных организаций, в том числе МВФ, есть очень отличающиеся друг от друга прогнозы. Есть те, которые говорят что она (мировая экономика - ред.) уменьшится. Многое зависит от того, как долго продлятся санкции", - отметил глава турецкого МИД, передает РИА Новости.

И Россия, и Украина - очень важные поставщики в области энергии и продовольствия. Эта ситуация также накладывает свои отпечатки на уровне инфляции в мире, - добавил Чавушоглу.