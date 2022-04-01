"Грузинская мечта" предупредила о возможных провокациях на выборах

1 апр. 17:39

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" предупреждает, что на завтрашних промежуточных выборах могут быть совершены провокации, такое заявление сделал один из ее лидеров Мамука Мдинарадзе.

"Призываем "Национальное движение" не мешать проведению выборов в мирной обстановке и дать возможность избирателям сделать свой выбор в мирной среде", - цитирует его Sputnik Грузия.

Политик призвал правоохранителей реагировать по всей строгостью закона на все правонарушения, которые ставят целью нарушить свободное волеизъявление народа.

Напомним, промежуточные выборы в парламент Грузии и сакребуло Батуми состоятся завтра: жители округа Рустави и Гардабани выберут мажоритарного депутата парламента, жители Батуми - мажоритарного депутата городского сакребуло.