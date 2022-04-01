Верховная рада Украины официально признала Россию "страной-террористом"

1 апр. 17:33

Верховная рада Украины приняла законопроект, которым запрещается использование в стране символов V и Z, а РФ признается "страной-террористом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии "Слуга народа".

"Народные депутаты приняли законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской …символики и признает Россию государством-террористом", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Буквы Z и V "признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам", - уточнили в партии.

Напомним, в 2015 году украинские власти признали Россию "страной-агрессором".