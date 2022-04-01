Эксперты МАГАТЭ намерены посетить Чернобыльскую и Запорожскую АЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается посетить на следующей неделе Чернобыльскую АЭС. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Он подчеркнул, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его коллеги также просят организовать визит на Запорожскую АЭС. "Подчеркну личное мужество его коллег и его. Они проехали две трети Украины, они на следующей неделе планируют поехать на Чернобыль и просят организовать визит на Запорожскую АЭС", - цитирует Лихачева ТАСС.
Гендиректор Росатома отметил, что это желание присутствовать на местах вызывает большое уважение.