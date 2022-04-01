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Водитель Lexus сбил пешехода и врезался в дерево в Алматинской области

Водитель Lexus сбил пешехода и врезался в дерево в Алматинской области

Пешеход погиб в результате ДТП в Алматинской области, об этом сообщили в региональном департаменте полиции.

Ночью на 29-м километре автодороги Алматы - Кокпек - Коктал водитель Lexus ES300 - 22-летний житель Алматы - не справился с управлением и сбил 29-летнего пешехода, переходившего дорогу.

После этого автомобиль вылетел на обочину и врезался в дерево.

"Пешеход погиб, а водитель иномарки со своим пассажиром получили травмы и были госпитализированы", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Идет расследование, назначены необходимые экспертизы.

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