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СМИ: Германия не смогла отказаться от ряда российских металлов

СМИ: Германия не смогла отказаться от ряда российских металлов

Власти Германии добились от ЕС исключения из санкционных списков в отношении России поставок некоторых металлов, необходимых немецкой промышленности, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

"Германия провела успешную кампанию за то, чтобы определенные металлы, поставляемые российскими государственными компаниями, не были включены в проект списка новых санкций против России", - отмечается в материале, передает РИА Новости.

Ограничения не коснулись поставок никеля, палладия, меди, железной руды, алюминия и титана, поскольку запрет на их ввоз незамедлительно скажется на промышленности Германии вплоть до остановки целых отраслей.

Германия так же, как и Австрия, Венгрия и Италия, входит в группу стран, колеблющихся по вопросу ужесточения антироссийских санкций, - добавляет телеканал.

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