В Москве появится Moscow Towers

1 апр. 16:59

В деловом центре "Москва-Сити" ведется строительство 62-этажного небоскреба Moscow Towers. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.

Здание будет состоять из двух соединенных башен. Высота комплекса - 280 метров, площадь - 400 тыс кв

В небоскребе будут располагаться торговые площади, апартаменты и офисная часть.Резидентам также будет доступно клубное пространство с фитнес-залом, зонами спа, а также лаунж с баром. Силуэт Moscow Towers образует букву M, символизирующую Москву.

Сейчас там ведутся строительные и фасадные работы. В здании установят 72 скоростных лифта и 16 эскалаторов.