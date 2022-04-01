В России продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к COVID-19

1 апр. 16:49

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 49,7% до 48%, сообщается на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В стране вакцинацию первым компонентом провели 89 407 094 раза, полный курс вакцинации был проведен 85 665 921 раз.

В Москве уровень коллективного иммунитета снизился за неделю с 43,6% до 42,2%, в Московской области опустился с 47,1% до 45,6%.

В России с начала пандемии выявили 17 862 089 случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали 369 064 человека.

В мире зарегистрировано около 488,5 млн заражений коронавирусом и более 6,1 млн смертей.