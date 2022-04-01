В "Грузинской мечте" рассказали, почему нельзя освобождать Саакашвили

1 апр. 16:32

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что освобождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили может усугубить ситуацию в регионе.

"Целью его приезда было усугубить ситуацию… И сейчас единственной целью его освобождения является усугубить ситуацию, в этом случае в двух странах - в Грузии и на Украине", - цитирует его "Sputnik Грузия".

По словам Кобахидзе, руководство Грузии исключают освобождение Саакашвили в такой тяжелой ситуации, поскольку этот человек вне тюрьмы обязательно станет дополнительной проблемой как для Грузии, так и для Украины. "Это обычная партия войны ("Нацдвижение" - прим. ред.), и в том случае, если Саакашвили будет на свободе, попытаются удвоить усилия для ведения кампании войны и устроить дополнительные провокации в стране. Естественно, мы не позволим этого. Мы должны защитить от дополнительных угроз как Грузию, так и Украину", - заключил председатель правящей партии.

Напомним, Михаил Саакашвили отбывает наказание в Грузии по двум уголовным делам. Он был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму 12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.