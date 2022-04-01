Напавших на таксиста преступников поймали в Алматы

1 апр. 16:26

Замглавы полиции Алматы Рустем Абдрахманов сообщил о задержании двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста бизнес-класса.

Ранее трое мужчин вызвали такси и попросили отвести их в аэропорт, но по пути следования они напали на извозчика, несколько раз ранили его ножом, а затем и вовсе завладели автомобилем Тоyota Сamry. Однако преступникам не удалось скрыться, поскольку личности были установлены сразу. Всех их задержали.

Отмечается, что угнанную машину вернули законному владельцу. Личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям.