"Библио-глобус" предлагает чартерные туры из Москвы в Египет

1 апр. 16:26

Туроператор "Библио-глобус" начал продавать чартерные туры из Москвы на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

"На сайте туроператора "Библио-глобус" появились туры с прямыми перелетами из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В отличие от предыдущих полетных программ партнером "Библио-глобус" по авиаперевозке в Египет в апреле будет не авиакомпания "Россия", а авиакомпания Red Wings", - сообщила Ассоциация туроператоров России.

Отмечается, что официальный статус рейсов пока неясен, но «по факту это чартеры, так как выполняются по заказу одного туроператора".

Вылеты будут осуществляться из аэропорта Жуковский на лайнерах Boeing 777-200. Полетная программа в Шарм-эш-Шейх откроется со 2 апреля, в Хургаду - с 3 апреля.