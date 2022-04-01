Опрос: 66% россиян будут искать подработку

1 апр. 16:04

В ближайшие три месяца большинство россиян планируют искать подработку, следует из результатов совместного исследования "Авито работы" и сервиса временных исполнителей GigAnt.

Найти подработку в ближайшее время намерены 66% россиян, в предыдущие три месяца опыт подработки был у 37% опрошенных. Ранее подрабатывали чаще мужчины, сейчас искать дополнительного заработка мужчины и женщины будут практически наравне.

"В нестабильной экономической ситуации людям важно быть уверенными, что они всегда смогут заработать. Опрос показывает, что востребованность в подработке выросла в два раза. Дополнительную занятость ищут все: и работники цифровых профессий, и те, кто связан с физическим трудом", - сообщил управляющий директор "Авито работы" Артем Кумпель.

В условиях снижения реальных доходов подрабатывать планируют и те, кто ранее не имел такой необходимости. "Дополнительный заработок нужен большинству, вне зависимости от уровня образования и квалификации", - отметил основатель и управляющий директор GigAnt, руководитель кластера Gig-economy РАЭК Денис Решанов.

В Екатеринбурге подработку ищут 74% жителей, в Казани 73%, в Волгограде 71%, в Ростове-на-Дону 70%, в Самаре 68%, в Москве 63%, в Санкт-Петербурге - 58%.

Чаще всего (52%) россияне ищут подработку через специализированные работные сервисы, также дополнительную работу ищут через друзей, коллег, через социальные сети.

Самая популярная сфера для подработки - IT (20%), следом идут строительство (15%), индустрия красоты, ретейл и доставка - по 12%.

Исследование проводилось в марте 2022 года среди 10 тыс россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.