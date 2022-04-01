Роуминг между Россией и Беларусью полностью отменят к лету

1 апр. 15:50

К 1 июня планируется полностью отменить роуминг между Россией и Беларусью, об этом сообщил посол РФ в Беларуси Борис Грызлов во время презентации книги Владимира Лиходедова "Единство непобедимого народа" в пятницу в Минске.

"Полностью он, в соответствии с решением Высшего госсовета, будет отменен до 1 июня", - заявил Грызлов о роуминге между странами.

Напомним, с 1 апреля Россия и Беларусь отменяют плату за входящие звонки в роуминге и ведут работу для отмены в ближайшем будущем всех роуминговых наценок.