Иран поделится с Россией опытом противостояния санкциям США

1 апр. 15:44

Замглавы ЦБ Ирана по международным делам Мохсен Карими заявил, что Тегеран предложил России меры по уходу от санкций США и сотрудничеству в текущих условиях.

"Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне", - приводит его слова РИА Новости.

Руководство Ирана имеет 40-летний опыт противостояния санкциям из Запада. За это время республика переориентировалась на производство собственных товаров во всех экономических отраслях.