Си Цзиньпин видит в Китае и ЕС главный стабилизирующий фактор в неустойчивом мире

1 апр. 15:39

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Китай и страны Европейского союза должны стать стабилизирующим фактором в нынешней неустойчивой ситуации в мире. Об этом он заявил на саммите Евросоюз - Китай, проходящем в онлайн-формате.

"Китай и Европа должны предоставить стабилизирующие факторы в шаткой мировой обстановке", - цитирует китайского лидера ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Он также выразил надежду на то, что Брюссель будет придерживаться независимой позиции по отношению к Пекину.