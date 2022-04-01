В Казахстане назвали три самых перспективных профессии

1 апр. 15:31

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов перечислил перспективные профессии.

"Теперь что касается выбора будущей профессии. Помните, что решение, принятое из-за удобного проходного балла или из-за других сиюминутных факторов, неправильное. Лично я считаю, что большую перспективу имеют 3 трека обучения и карьеры", - написал министр в письме выпускникам 2022 года.

Профессия учителя стала гарантом стабильности в республике. "Спрос на хороших учителей один из самых высоких в стране. Сейчас на хорошем уровне и зарплаты, и возможности для развития и карьерного роста. Ну и еще среди приятностей – 9,5 тыс выделенных грантов, самая высокая стипендия, ежегодное повышение заработной платы на 25%. И, разумеется, благодарные глаза ребенка", - считает министр.

Вторая профессия будущего - инженер. "Наш президент лично подчеркнул важность технических специальностей. С хорошим образованием инженера вы будете конкурентоспособны в любой точке мира. Сотни молодых казахстанцев работают в Google, Amazon и других компаниях с мировым именем", - отметил Аймагамбетов.

Также к перспективным министр отнес профессию ученого. Наука в Казахстане активно развивается, была создана вакцина QazVac, выигрываются научные конкурсы по всему миру. "Мы создаем много условий для ученых. Научные гранты, стажировки в мировых научных центрах и т.д. Кто-то из вас вполне мог бы стать продолжателем дела Каныша Сатпаева", - заключил глава Минобразования республики.