Суд арестовал блогера из Дагестана

1 апр. 15:28

Суд в Москве арестовал известного пранкера Хизри Запироа, обвиняемый в мошенничествах на ставках, до 4 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

"С учетом позиции прокуратуры Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 27-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 мая 2022 года", - сказано в сообщении.

Напомним, блогера обвиняют в 20 эпизодах мошенничества со ставками. Запиров вместе с подельниками обманывали интернет-пользователей при помощи фальшивых ставок. Троим его соучастникам уже избрали мера пресечения, еще одна обвиняемая находится в международном розыске.